سامح شكري: بذلنا جهودا كبيرة لاحتواء التصعيد الأخير.. وعلى إسرائيل مراعاة حرمة الأقصى

قال السفير سامح شكري، وزير الخارحية، إنه بحث مع نظيره التركي باستفاضة وشكل معمق وشفاف القضية الفلسطينية، والحاجة للعمل المشترك في إطار منظمة التعاون الإسلامي، والجهود الثنائية بالتنسيق.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التركي وبثته قناة «إكسترا نيوز»: «أحطت الوزير بالجهود التي بذلتها مصر لاحتواء التصعيد الأخير وضرورة مراعاة إسرائيل لحرمة المسجد الأقصى للشعوب الإسلامية وضرورة احترام حرية العبادة، واحترام الوضع القائم دون تغيير للمسجد الأقصى، وهي أمور في غاية الأهمية، وعلينا أن نكثف جهودنا لمنع الأعمال الأحادية المتربطة بالاعتداء على الحقوق الفلسطينية وهدم بيوت واستحواذ على أراضي والتدخل الأمني للمناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية وضرورة إتاحة الفرصة للسلطة بالاضطلاع بمسؤوليتها كاملة».

وتابع: «الأعمال الأحادية من شأنها أن تزيد الأمور توترا، ونحن نعمل على تخفيف حدة التوتر وتوفير الظروف الملائمة لتوصل إلى حقوق مشروعة للشعب الفلسطيني لاستئناف العملية السياسية بما يؤدي إلى إنهاء الصراع على مبدأ حل الدولتين على أن تنشأ الدولة الفلسطينية بحدود 4 ينويو 1967 على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية».