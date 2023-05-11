تعرف على دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة.. اللهم اشرح لي صدري

يرغب الطلاب خلال أيام الدراسة ومع انطلاق مارثون الامتحانات في ترديد أكثر من صيغة لدعاء التوفيق والنجاح في الدراسة أملا منهم أن يحصدوا ما يتمنوه من درجات ونجاح ينتظره الأهل، وفيما يلي تستعرض «الوطن» في هذا التقرير دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة.

دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة

وتوجد أكثر من صيغة لترديد دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة، منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:

- اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا.

- اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، افتح علي فتوح العارفين بفضلك.

- اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

تعرف على دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة

ومن بين الأدعية التي يمكن ترديدها باعتبارها دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة التالي:

- اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

- رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

صيغة دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة

وعن صيغة دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة: «اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم».