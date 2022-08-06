قبل إعلان النتيجة.. تعرف على دعاء النجاح في الثانوية العامة 2022

دقائق قليلة، ويتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، ويكثر العديد من الطلاب وأولياء الأمور على ترديد دعاء النجاح في الثانوية العامة، فهي النتيجة التي من شأنها أن تحسم مصير الحياة الجامعية للطلاب وجني ثمار الجهود التي بذلها الطلاب على مدار العام.

وفي التقرير التالي، توضح «الوطن» عددًا من الأدعية التي من شأنها أن تكون سببًا في أن يحقق الطلاب أهدافهم من الثانوية العامة 2022، وتكون لحظة إعلان النتيجة لحظة فرحة وجبر للطلاب.

دعاء النجاح في الثانوية العامة

ومن المستحب أن يلح العبد في دعاء النجاح في الثانوية العامة إلى أن يتم إعلان النتيجة، ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها خلال هذه الساعات، هي:

- اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

- اللهم إنا نسألك النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة.

- اللهم وفقني لما تحبه وترضاه واقضي حاجتي يا رب العالمين.

- اللهمّ إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي، فأعطني سؤالي، واغفر لي ذنبي يا من يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور استغفرك وأتوب إليك وألجأ إليك وأتوكّل عليك.

- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي.

- اللهم إني استودعك ما علمتني فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسيني إياه يا عليم يا حفيظ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين.

- رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022

ويذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة 2022 أمس، وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية للوزارة على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وبناء عليه فسيتم اليوم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وهو ما يترقبه فئة كبيرة جدًا من المواطنين.

ويمكن أن يحصل الطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الرابط natega.elwatannews.com، الذي خصصته «الوطن» لكافة طلاب الثانوي العام وأولياء الأمور.