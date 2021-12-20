بعد تحذيرات الأرصاد وتعطيل الدراسة.. دعاء المطر كما ورد عن النبي

تصدر دعاء المطر محركات البحث بشكل مكثف بعد موجة الصقيع وحالة عدم الاستقرار التي تضرب البلاد، حيث تواجه عدد من المحافظات سقوطا للأمطار المتوسطة والغزيرة، وفي بعض الأماكن تساقطت الأمطار مصحوبة ببعض من حبات الثلج، بالإضافة إلى الرياح المحملة بالأتربة، والذي تقرر بناء عليه، تعطيل الدراسة اليوم الاثنين في 10 محافظات.

دعاء المطر الوارد عن النبي

أكدت دار الإفتاء المصرية أن دعاء المطر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، أي: مَطَرًا نافعًا للعبادِ والبلادِ، وليس مَطَرَ عَذابٍ أو هَدْمٍ أو غَرَقٍ، كما أهلَكَ اللهُ قَومَ نوحٍ بالسُّيولِ الجارفةِ، والصَّيِّبُ: يُطلَقُ على المطَرِ والسَّحابِ، والمرادُ به هنا المطَرُ الشَّديدُ»، جاء ذلك في منشور نشرته الدار على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما أشارت دار الإفتاء إلى دعاء المطر الذي أوصى النبي بترديده عند سقوط المطر، وهو: «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا، اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا»، مؤكدة على صحة الصيغ المختلفة التي وردت لهذا الدعاء، كما لفتت الدار إلى أبرز الأدعية التي يرددها المسلمون في وقت سقوط الأمطار والتي يأتي في مقدمتها: «اللهم صيبًا نفعًا»، و«مطرنا بفضل الله ورحمته».

وصايا النبي وقت المطر

ونصحت دار الإفتاء المسلمين بالإكثار من ترديد دعاء المطر في ظل التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد هذه الأيام، مؤكدة ان النبي أوصى على دعاء المطر لما في هذا الوقت من بركة وإجابة للدعاء، فمن الصيغ النبوية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء المطر هي: «اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريعًا طبقًا غدقًا غير رائث نافعا غير ضار، اللهم أغفر لنا وارحمنا وارض عنا وسامحنا، وتقبل منا وأعفو عنا وأكتب لكل البشر أن يكونوا من أهل الجنة وأغفر عنا أرضى عن كل خلقك وارحمهم يا رب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة يا رب».

الطقس السيئ في مصر

جاء منشور دار الإفتاء المصرية عن دعاء المطر، تزامنا مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد في هذه الأيام، لاسيما بعد أن تقرر تعطيل الدراسة في 10 محافظات، والتحذيرات العديدة التي وجهتها هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين، بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم من الأضرار التي يمكن أن تصيبهم إثر الأمطار والرياح الشديدة إلى جانب انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.