ما هو دعاء التوبة؟.. «الإفتاء» توضح أفضل صيغة لترديده

التوبة هي دليل على صلاح حال المسلم وسلامة قلبه وصلاح حال المسلم وسلامة إيمانه، لذلك يتطلع المواطنون إلى معرفة ما هو دعاء التوبة وصيغة ترديده وفق ما أوردته دار الإفتاء المصرية، وهو ما ستوضحه «الوطن»، في هذا التقرير.

ما هو دعاء التوبة؟

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما يخص دعاء التوبة وكيف أعرف أن الله قبل توبتي؟ هناك أكثر من صيغة يمكن للمسلم أن يرددها من بينها «استغفر الله العظيم 3 مرات»، مضيفة في دعاء التوبة هي صيغة الاستغفار التالية: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وعهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنهم لا يغفر الذنوب إلا أنت».

شروط قبول دعاء التوبة

ويريد البعض معرفة إذا كان الله عز وجل قبل توبتهم أم لا إذ يراودهم سؤال عن دعاء التوبة وكيف أعرف أن الله قبل توبتي؟ ، وقالت الإفتاء إن على من ارتكب ذنبا أن يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله، ويندم أشد الندم على فعله، ويجب على المذنب أن يعزم عزيمة صادقة على ألا يرجع إلى القبائح والأفعال غير المستحبة، لان ورد عن هذه الأمور تكفر من الذنوب وتمحو الخطايا، واستشهدت الإفتاء بما ورد فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أراد معاذُ بنُ جبلٍ سفرًا فقال: أوصني يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ».