وزيرة الخارجية الفرنسية: نسعى لحل الدولتين كأساس للسلام
كتب:
يارا أشرف و هانى حسن
04:41 م | الخميس 11 مايو 2023
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا
قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إن الجميع أكد على وجوب الحد من العنف والتصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأضافت: «نعرف أنه يتم الرد على العنف بالعنف، ولكن يجب أن يكون هناك آفاق لمسار سياسي يتم خلقه»، مشيرة إلى أنه لا يمكن إيقاف العنف إذا ما كانت هناك أفاق واعدة، فكل هذه الأمور غاية في الأهمية، خاصة في ظل الأحداث المليئة بالعنف خلال بالأيام الماضية.
وأضافت الوزيرة الفرنسية، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام، أذاعته قناة «إاكسترا نيوز» اليوم الخميس، أنه يجب أن يكون هناك اتفاق لوضع حد لهذا العنف، من أجل الخروج من هذه الدائرة المفرغة من العنف، وشددت على أنه «يجب أن يكون هناك حد للتصعيد، فنحن لسنا سذج، ولكن يجب أن تكون هناك أفاق واعدة».
وتابعت: «إذا لم يكن هناك حل لهذه الأزمة، فلن يكن هناك وقف لهذا العنف، لذلك فإن عملنا غاية في الأهمية، ونلتقي اليوم من أجل المضي قدمًا لتحقيق السلام»، واستطردت: «إننا نسعى لحل الدولتين (فلسطين وإسرائيل) وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يجب إيجاد طريق للوصول لذلك».
وأكدت وزيرة خارجية فرنسا على أن الفلسطينيين والإسرائليين التقوا مرتين في شهر مارس، في إطار مسار العقبة أيضًا، ومجدداً في نفس الإطار ولكن في شرم الشيخ، وهذا يؤكد على أهمية اللقاءات بين طرفي النزاع، وهذا لم يحدث في السنوات الماضية، واعتبرت أن ذلك الأمر «يدعو للأمل».
ووجهت الوزيرة كاترين كولونا الشكر إلى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، على جهودهما في هذا الإطار لإنجاح مسار العقبة، وجهودهم الرامية من أجل تحقيق السلام، مؤكدة على أهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية، التي قامت بالإشراف وإطلاق هذه المبادرة من البداية.