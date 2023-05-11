شاب يعيد نصف مليون جنيه لصاحبها في الغربية: «شغلي بسيط بس مكفيني»

فوجئ شاب في العقد الرابع من العمر، باتصال هاتفي من أحد ممثلي خدمة العملاء بأحد البنوك بمدينة الغردقة، أخبره خلالها بأن جرى تحويل نصف مليون جنيه، إلى حسابة الشخصى عن طريق الخطأ.

الشاب: أمي علمتني الأمانة

«أمي علمتني الأمانة، أنا الحمد لله موظف بسيط بس ربنا مبارك في الرزق بتاعي بكفي بيه بيتي»، بهذه الكلمات بدأ الشاب إبراهيم السباعي، البالغ من العمر 38 عاماً، مقيم بقرية سنباط في محافظة الغربية، ومتزوج ولديه طفلين، حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أنه يعمل أمين مخازن، في أحد فنادق شرم الشيخ.

وأضاف السباعي، بأنه فوجئ باتصال هاتفي أمس الأربعاء، من البنك أخبره بأنه جرى تحويل مبلغ مالي يقدر بـ500 ألف جنيه، عن طريق الخطأ، من قبل أحد العملاء التابعين لذات البنك، فذهب إلى أقرب فرع للتأكد من التحويل بالفعل.

إعادة نصف مليون جنيه

وأضاف: طلبت مقابلة مدير الفرع، وقصصت عليه ما حدث، وطلبت منه إنهاء كافة إجراءات التحويل لإعادة المبلغ لصاحبه مره أخرى، والتنسيق مع فرع البنك في مدينة الغردقة، ورفض أن يأخذ أي مقابل من أجل أمانته، لافتًا إلى أن البنك كرمه وسط المواظفتين، كمثال ونموذج مشرف.

واختتم حديثه قائلًا: «ده مال ناس، والناس للناس ربنا يجعله نصيبي ونسبتي في النصف مليون، في الصحة والعافية، ويبارك في والدتي وأولادي».