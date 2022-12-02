أمانة سائق «توكتوك».. شاب يرد 20 ألف جنيه لصحابها دون مقابل

شهدت مدينة مشتول السوق، موقفا رائعا من سائق «توك توك»، أثبت أمانته وقناعته، فهو رغم الفقر واحتياجه للمال، رد مبلغًا ماليًا عثر عليه قيمته 20 ألف جنيه، بعدما سقطوا من صاحبهم دون أن يدري.

وكان الشاب الثلاثيني «سيد علي» ابن قرية العجمي بمشتول السوق عثر على مبلغ مالي وقدره 20 ألف جنيه أثناء تجوله في المدينة وأبى أن يأخذهم، وعاد إلى المناطق التي تجول بها ليسأل عن صاحبهم، وما أن استدل عنه رده المبلغ على الفور.

وروى جمال الجندي من مدينة مشتول السوق في حديث لـ«الوطن»، إنه شاهد واقعة تؤكد على الخلق الرفيع والأمانة لشاب يعمل سائق توكتوك، لافتا إلى أنه يدعى «سيد علي» يقيم بقرية العجمي بذات المركز، معلقًا: «فوجئنا بأمانة الشاب».

وتابع الجندي قائلا إن مالك المبلغ المالي المدعو «ياسر رفعت» كان يستقل سيارته ونزل أمام البنك الأهلي بالمدينة، وكان بحوزته المبلغ وبعد وقت قليل اكتشف أنه سقط منه.

واستكمل حديثه موضحا أنهم في نفس لحظة وصولوا أمام البنك وجدوا الشاب سائق التوكتوك سيد علي عاد إلى المكان الذي عثر فيه على المبلغ، ليسأل عن مالك النقود، مستفسرًا عن مواصفاتهم، وبالفعل تأكد أنهم ملكا للمدعو «ياسر»، وردهم إليه، معلقا: "أصرينا نعطيه مبلغ مالي تقديرا لأمانته، لكنه رفض تماما وصمم نعد المبلغ، ونعجز عن شكر الشاب».