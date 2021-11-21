أمانة شاب بقنا تعيد لعروس شبكتها الذهبية وتنقذها من الطلاق

«ربما يكون هذا اختبار من الله لكي يشفي ابني»، هذه هي الجملة الأولى التى نطقها، أحمد عز أبو رياض، ابن عزبة داود في نجع حمادي بقنا، بعدما أرجع مصوغات ذهبية إلى صاحبتها، فور أن عثر عليها أثناء سيرة على طريق يؤدي إلى أقرب صيدلية لشراء علاج لابنه طريح الفراش.

تفاصيل العثور على شبكة عروسة

يقول «عز» إنه كان منذ يومين قد كشف لابنه عند طبيب وأمره بمجموعة أدوية، وكان في طريقه لشراء الدواء، وأثناء سيره عثر على كيس به مجموعة من المصوغات الذهبية، «قمت بحفظها وذهبت إلى الصيدلية وسألت العاملين بها هل أحد جاء سأل على أمانة سقطت أو ضاعت منه، وعرفتهم بعنواني لمن يسأل عن شيء مفقود».

وأضاف أنه ترك كل أشغاله للبحث عن صاحب الأمانة، مردفا «قد تكون اختبار من الله وتكون سببا في شفاء ابني»، مؤكدا أنه استمر في البحث عن صاحب الأمانة الأكبر التي عثر عليها طيلة حياته نظرا لقيمتها، والتي كانت عبارة عن «شبكة عروسة ذهب».

عز يذيع في قريته عن العثور على أمانه

وتابع رياض: «بعدما أعلنت في القرية وفي القرى المجاورة وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وكل الطرق الممكنة، وبعد يومين اتصل أحد الأشخاص وأخبرني أن الأمانة تخصه وطلبت منه العنوان».

شهامة ابن القرية تنقذ العروس من طلاقها

وأشار «عز» إلى أنه انتقل بنفسه إلى المنزل وأعطاهم الأمانة بعدما أخبرونه بمكوناتها وهي شبكة ذهب بقيمة 103 ألف جنيه، والتقى برب الأسرة الذي أخبره أن فقدان شبكة ابنته التي كتب كتابها كانت ستكون سببا في طلاقها وتهديد حياتها الزوجية.

وفي نهاية حديثه للوطن قال «عز»، إنه تربى على الأمانة وذلك من خلال والده إمام المسجد، وأنه سعيد بعودة الأسرة وإسعاد الفتاة التي كانت ستفقد زوجها الذي يعقد حفل عرسهما الآن، بعد أن كادت تضيع مصوغات قيمتها 103 ألف جنيه، حسب الفاتورة الموجودة بها.