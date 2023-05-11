انطلاق قوافل تعليمية مجانية لطلاب المرحلة الثانوية بأسيوط «صور»

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة، والتي تستمر على مدار يومين، بإشراف الوزارة، ومشاركة نخبة من مستشاري ومعلمي المواد المختلفة.

الحد من الدروس الخصوصية

وقال عبدالعزيز حسن زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط في تصريحات، إن القافلة تأتى في إطار استمرار خطة الوزارة لدعم العملية التعليمية، وجذب الطلاب للمدارس والحد من الدروس الخصوصية، ونقل خبرات مميزة لتلاميذ وطلاب الشهادة الثانوية العامة في الإدارات التعليمية، مشيرا إلى أنها مهمة تعليمية قومية لطلاب الشهادة العامة لشرح ومراجعة ما تم دراسته في المنهج الدراسي، وذلك بمشاركة نخبة من كبار معلمي مصر ومقدمي البرامج التعليمية بالتليفزيون المصري.

القافلة تستهدف إدارتي أبوتيج وديروط

وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة استهدفت إدارتي أبوتيج وديروط التعليمية، لافتا إلى الإقبال الكثيف والمشاركة المتميزة من قبل الطلاب على القوافل، موضحًا أن عدد الطلاب المستهدفين من القافلة بلغ أكثر من 7 آلاف طالب بالشهادة الثانوية.

وقال سيد مصطفى، مشرف عام القوافل التعليمية بوزارة التربية والتعليم، إن هدف القوافل التعليمية هو استهداف المحافظات الحدودية والمحافظات في الصعيد والمديريات التي تعاني من نقص في أعداد أعضاء هيئة التدريس، مضيفًا أن المواد التي ستتم مراجعتها من خلال هذه القوافل هي: اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية وأحياء وجيولوجيا والجغرافيا والفلسفة والرياضة، بما في ذلك الفيزياء والكيمياء وعلم النفس والتاريخ. وأشار إلى أنهم يسعون لتكرار هذه القوافل التعليمية لتحقيق أقصى استفادة للطلاب.