تفاصيل تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد «بنى سويف - أسيوط»

حددت وزارة النقل تفاصيل مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد «بنى سويف - أسيوط»، موضحة أن المشروع يتكون من 15 برج رئيسي و24 برج ثانوي و86 مزلقان، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 94%، موضحة أن المشروع يسهم في زيادة معدلات الأمان على مختلف الخطوط.

ووفق بيان وزارة النقل فإن إحدى الشركات العالمية تنفذ أعمال التشطيبات والتركيبات لآخر برج بالمشروع وهو برج المنيا، ويعتبر برج أسيوط بمحافظة أسيوط ثاني أكبر برج بعد المنيا وهو البرج الرئيسي رقم 14 الذي تم دخوله في الخدمة بعد أبراج أبو قرقاص ومغاغة والروضة وبني مزار وملوي ومطاي وسمالوط بمحافظة المنيا وأبراج ديروط والقوصية ومنفلوط ومنقباد بمحافظة أسيوط وأبراج الفشن وببا بمحافظة بني سويف.

تحديث نظم إشارات السكك الحديدية

وأكدت الوزارة في بيانها، أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط «بني سويف - أسيوط» يهدف إلى استبدال النظام الحالي الميكانيكي بآخر إلكتروني حديث يؤدي إلى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة في سلامة وأمن مسير القطارات، ويسهم في تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد.

كما يسهم التطوير في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، كما أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

الانتهاء من مشروع تطوير قطاع «بني سويف - أسيوط» يونيو المقبل

وفق التقرير، فمن المخطط الانتهاء من مشروع تطوير قطاع «بني سويف - أسيوط» بالكامل بطول 250 كم في يونيو القادم، لافتاً إلى أن برج إشارات أسيوط بمحافظة أسيوط والمنطقة الأوتوماتيكية يمتد بطول 8 كم تتحكم في 55 سيمافور ضوئي ومزلقان يعمل أتوماتيكيا و47 موتور تحويلة و87 تراك كهربى مع تشغيل التقاطر والمسير العكسي ما بين برجى منقباد ومنفلوط ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 218 كم من إجمالي مسافة 250 كم.