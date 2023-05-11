المحافظ ينعى الأنبا كيرلس وليم المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط

نعى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط نيافة الأنبا كيرلس وليم المطران الشرفي لايبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك الذي توفي منذ قليل عن عمر تجاوز 72 سنة مقدمًا خالص التعازي لأسرة الفقيد ولمجمع كهنة ايبارشية أبنوب والفتح ولجميع شعب الكنيسة الكاثوليكية بمصر ولقداسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك مؤكدًا أن الفقيد الراحل كان له دور مهم في النهوض بالكنيسة الكاثوليكية بأسيوط وفي المشاركة المجتمعية وكان دمث الخلق وله مواقف حكيمة ينحاز فيها للوطن لافتًا إلى أننا جميعا شركاء في الوطن تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض نتشارك سويا الافراح والأحزان كنسيج واحد.

تقديم التعازي

وقدم محافظ أسيوط - في بيان صادر عن إدارة إعلام المحافظة اليوم – وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة خالص التعازى لأسر الفقيد الراحل ولشعب الكنيسة داعيًا المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر الجميل وأن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وقيادة.

نياحة الأنبا كيرلس وليم

كانت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر قد أعلنت منذ قليل نياحة نيافة الأنبا كيرلس وليم المطران الشرفي لايبارشية أسيوط للاقباط الكاثوليك على أن تقام مراسم إلقاء نظرة الوداع وصلاة القداس والجناز لمثلث الرحمات نيافة الأنبا كيرلس وليم المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بمشاركة السفير البابوي بمصر رئيس الأساقفة نيقولاس هنري والآباء المطارنة أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر وسيكون يوم الجمعة 12 مايو لالقاء نظرة الوداع من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا ومن الساعة الخامسة مساءً وحتى الثامنة مساءً على أن تكون صلاة القداس الإلهي يوم السبت 13مايو من الساعة 12 ظهرًا وصلاة الجنازة الساعة 1 ظهرًا وستقام جميع الصلوات بكاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط بعنوانها بشارع الثورة.