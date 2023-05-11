محمود مسلم: حب المصريين لبلدهم مختلف عن أي شعب آخر في العالم

أكد الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أن طريقة حب المصريين لبلدهم مختلفة عن أي شعب آخر في العالم، مفسرًا: «البلد دي غريبة، وحب المصريين لبلدهم مختلف عن أي شعب آخر، المصريون مختلفون في حب بلدهم عن أي شعب آخر، الدكتور أحمد زويل، أوصى بأن يدفن في مصر بعدما يموت، رغم المجد الذي حققه خارجها».

«مسلم»: الإعلام له دور قوي في نشر الوعي

وأشار «مسلم»، خلال ندوة في مدينة بورسعيد، بعنوان «دور الإعلام في نشر الوعي المجتمعي» أقامها صالون الصفوة الثقافي الاجتماعي، برئاسة لوسي مندور، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى موقف مؤثر جمعه مع أحمد الجيزي أسطورة نادي الزمالك للكرة الطائرة، إذ حكى له أنه كان يبكي في فترة حكم الإخوان، خوفا على مصر من هذه الجماعة الإرهابية: «أتذكر أحمد الجيزي لاعب الزمالك السابق لكرة الطائرة، قال لي إنه كان يغلق مكتبه ويبكي في فترة الإخوان لأنه كان يشعر أن البلد تُسرق، وقال لي أيضا إن الرياضة تعمق الانتماء».

رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عرج إلى ملف الأحزاب السياسية في مصر، مشددًا على وجود حاجة إلى دمج الأحزاب حتى تصل إلى الشارع بشكل أفضل: «قد يؤدي الحوار الوطني إلى ظهور قوة سياسية جديدة، إذ لدينا أحزاب كثيرة والبعض لا يعرف أسماء كثير منها، وبالتالي فإنه يمكنها أن تندمج بشكل أو بآخر في حزب آخر».