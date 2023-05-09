محمود مسلم يشكر مجلس أمناء الحوار الوطني: كُنتم على قدر المسؤولية

تقدم الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، بالشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني على الجهد المبذول طيلة الفترة الماضية، قائلًا إنّهم تحملوا الكثير من ضغط العمل، إذ أنَّ كل واحد منهم حمل أعباء وطموحات تياره وبلده، وجميعهم كانوا على قدر من المسئولية، موجهًا التحية للدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني على جهدهما الواضح لإنجاح الحوار الوطني.

وأضاف «مسلم»، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد الطاهري عبر برنامج «مانيفستو»، المذاع على راديو «9090» أنَّ القضايا التي سيتناولها الحوار الوطني كثيرة وهي كفيلة باتخاذ قرارات جيدة بشأن مستقبل هذا الوطن، موضحًا أنَّ خلاف المعارضة مع الحكومة حول ترتيب الأولويات فقط، وهو أمر مشروع ومباح وجيد، لأن مصر حية سياسيًا.

«مسلم»: نتائج افتتاح قناة السويس الجديدة رائعة وتؤكّد قدرة الدولة على تحقيق الإنجازات

وعن المشروعات القومية الكبرى، قال «مسلم» إنَّ آثار افتتاح قناة السويس الجديدة كانت رائعة رغم محاولات البعض للتشكيك فيها، فغيروا وجهة نظرهم، بعد ما رأوه من نتائج مُبشرة، مشيرًا إلى أنَّ هناك مشروعات أخرى مميزة داخل قناة السويس كانت جزءا من الحل الاقتصادي، إذ تمّ الحفاظ على أمن وسلامة المجرى، مع تحقيق إيرادات سنوية متقدمة، كل هذا ترك انطباعًا جيدًا لدى المواطنين، وتأكّدوا أنَّ الدولة قادرة على تحقيق الإنجازات، ولم نعد نسمع عن المشروعات البديلة لقناة السويس.

«مسلم»: الأفكار تحتاج إلى الحوار والتكامل والخبرة لتحقيقها على أرض الواقع

وأكّد رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ أنّ هناك فارق بين النظرية والتطبيق، ففي الفترة التي أعقبت أحداث يناير 2011، تولى المسؤولية بعض الوزراء من تيار المعارضة ومعظمهم لم يثبتوا أي جدارة رغم وطنيتهم ونزاهتهم، إذ لم يكونوا مؤهلين لذلك، لأنَّهم لم يتقلدوا مناصب سياسية في الدولة، وهو ما يثبت وجود فجوة بين النظرية والتطبيق، مضيفًا أنَّ معظم الوزراء الذين حققوا نجاحات تقلدوا مناصب سابقة في الدولة، موضحًا أنَّ «بعض الناس عندها أفكار عظيمة، ولكن كيف نطبق هذه الأفكار عمليًا؟ هذا الأمر في حاجة إلى حوار وتكامل وخبرة».