محمود مسلم: لدينا جيل واعد من الصحفيين داخل جريدة الوطن.. ونفخر بمواقفنا الوطنية

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنَّ مؤسسة «الوطن» قدمت كتاب عبارة عن عمل توثيقي لمجريات عام عمل مجلس أمناء الحوار الوطني، فالحوار الوطني مختلف وجاد ويستحق توثيقة بشكل فاعل، لذا تمّ توثيق المواقف والاجتماعات الخاصة بالحوار الوطني في الكتاب كمرجع تاريخي.

وأوضح «مسلم»، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد الطاهري عبر برنامج «مانيفستو»، المذاع على راديو «9090»، أنَّ هذا الكتاب جاء بالتزامن مع العيد الـ11 لجريدة الوطن، موجهًا الشكر للزملاء الصحفيين المشاركين في إعداد هذا الكتاب، خصوصًا أنه يعكس قدرات مؤسسة الوطن في الصحافة بشكل كبير.

وعن مؤسسة «الوطن»، قال رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنَّه قضى 11 سنة داخل مؤسسة «الوطن»، فهو حضرها منذ أن كانت فكرة، مشيرًا إلى أنَّ الإعلامي أحمد الطاهري كان صاحب أول انفراد وأول «مانشيت» في «الوطن»، موجهًا الشكر لكل من عمل في مؤسسة «الوطن» وغادروها لأماكن أخرى فهم أصحاب بصمة، متقدمًا بالشكر للصحفيين المتواجدين الآن بالمؤسسة، قائلًا «أجيال تسلم أجيال، لدينا جيل واعد من الصحفيين، نظمنا لهم تدريبات مهنية، ونحن نمتلك قيم نفخر بهم، أصغر واحد في جريدة الوطن قادر على الإدارة، كما أن حصد الجوائز الصحفية أصبحت سمة للجريدة الفترة الأخيرة».

«مسلم»: «الكردوسي» امتلك أعنف وأمهر قلم ضد الإرهاب

وأضاف رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ: «نفخر بمواقفنا الوطنية الكثيرة وأشهرها مؤتمر تمرد الذي استضافته جريدة الوطن، والذي أعقبه إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي انتهاء حكم الإخوان في مصر، كما تعرضت الوطن للحرق مرتين على يد جماعة الإخوان الإرهابية، والوطن كانت تضم وقتها قيمة عظيمة وهو الكاتب الصحفي الكبير الراحل محمود الكردوسي الذي كان يمتلك أعنف وأمهر قلم ضد الإرهاب».

وأكّد رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنَّ جريدة الوطن تضم مجموعة من الصحفيين تمثل عائلة وأسرة وبيت ملتزم مهنيًا وقيميًا، قائلًا إنَّه «أمر يسعدني أن أرى داخل جريدة الوطن الالتزام والانضباط، وهذا أمر يسعد أيضًا كل من يتواجد داخل المؤسسة».