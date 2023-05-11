محمود مسلم: الشباب ما زال يتابع الإعلام المصري.. ولا صحة لعزوفهم عنه

أكد الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أن ما يُثار بشأن انصراف الشباب عن متابعة الإعلام المصري، غير صحيح، مشيرًا إلى أن أدوات الإعلام تغيرت: «في الماضي لم يكن لدينا إلا التلفزيون والجرائد، وبالتالي كان الناس يتابعونها، أما الآن فهناك زيادة كبيرة على مستوى وسائل الإعلام، وأصبح الناس أكثر قدرة على التعامل مع التكنولوجيا خاصة الشباب».

«مسلم»: وسائل الإعلام مختلفة

وأضاف «مسلم»، خلال ندوة في مدينة بورسعيد، بعنوان «دور الإعلام في نشر الوعي المجتمعي» أقامها صالون الصفوة الثقافي الاجتماعي، برئاسة لوسي مندور، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنّ وسائل الإعلام مختلفة، فقد لا يستخدم الشباب التلفزيون في الاطلاع على المحتوى الإعلامي، لكنهم يشاهدون منصة الفيديوهات «يوتيوب»: «الشباب ممكن ما يشوفش التلفزيون لكنه يشاهد الإعلام على يوتيوب وفيسبوك وتويتر، ممكن يكون مش بيشوف الحلقة كاملة، ولكن جزء منها، الصحف ليست المصدر الرئيسي للمعلومات، هناك مصادر أخرى، ولكن في النهاية لا يمكن أن نقول إن الشباب لا يشاهد التلفزيون بشكل كامل».

وتابع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بأن الشباب قد يتابعون القنوات التلفزيونية على مصادر أخرى غير جهاز التلفاز مثل يوتيوب: «الشباب قد لا يتابع مسلسلات رمضان على التلفزيون، لكنه يراها في منصة ووتش إت أو مقاطع من خلال الوسائل المتعددة، أما اليوتيوبر ومقدمو المحتوى على السوشيال ميديا، فإنهم ليسوا سيئين بالكامل، منهم من يقدم خدمات إعلامية جليلة».

وتحدث «مسلم»، عن إمكانية إطلاق قنوات للأطفال عبر شبكة قنوات DMC، إذ شدد على أن هذا الأمر حلم قديم بالنسبة إليه: «لكن اكتشفنا في شبكة dmc أن الأطفال صعب يتابعوا قناة دلوقتي، في المقابل، كثفنا محتوى الأطفال في البرامج، وقدمنا مسلسل يحيى وكنوز في شهر رمضان بعد أذان المغرب مباشرة، نحاول أن نتجاوب مع الأطفال بشكل كبير، والبرنامج الديني الذي نقدمه على DMC، نهتم بوجود محتوى يخص الأطفال به».