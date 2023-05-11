«أسوشيتدبرس»: أوكرانيا تؤجل الهجوم المضاد حتى الحصول على أسلحة جديدة

كشفت وكالة أنباء «أسوشيتيدبرس» الأمريكية أن أوكرانيا أجلت عزمها شن هجمات مضادة تجاه القوات الروسية، حتى تحصل على المزيد من الأسلحة الجديدة من حلفائها في الغرب، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة البريطانية عن اعتزامها منح كييف صواريخ كروز بعيدة المدى للمساعدة في صد الهجمات الروسية.

أوكرانيا تطلب الحصول على أسلحة جديدة

وأفادت الوكالة الأمريكية، في سياق تقرير نشرته حول هذا الملف، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أخبر المشرعين في مجلس العموم بأن بريطانيا ستقدم صواريخ من طراز «ستورم شادو» إلى أوكرانيا، وهي سلاح تقليدي يُستخدم لشن ضربة عميقة يصل مداها إلى أكثر من 150 ميلاً، أي حوالي 250 كيلومتراً.

وبحسب «أسوشيتدبرس»، فإن هذا يعني أن هذه الصواريخ يمكن أن تضرب أهدافًا عميقة خلف خط المواجهة، بما في ذلك في شبه جزيرة القرم، فيما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أوكرانيا تعهدت بعدم استخدام الصواريخ لشن هجمات داخل الأراضي الروسية.

من جانبه، قال القائد السابق للجيش الأمريكي في أوروبا، بن هودجز، في تغريدة نقلتها «أسوشيتيدبرس»: «أحسنت المملكة المتحدة في قرارها الأخير، هذا سيمنح أوكرانيا القدرة على جعل القرم مكان غير مقبول بالنسبة للقوات الروسية، وسيجبر روسيا على إعادة التفكير في مكان تمركز أسطولها في البحر الأسود».

بريطانيا تمنح كييف صواريخ لصد الهجمات الروسية

واعتبرت «أسوشيتيدبرس» أن الخطوة البريطانية الأخيرة ربما تعطي دفعة أخرى للجيش الأوكراني، بعد أن تلقى أسلحة غربية متقدمة أخرى بما في ذلك الدبابات والمدفعية الدقيقة بعيدة المدى، كما أنها جاءت بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن جيش بلاده يحتاج إلى مزيد من الوقت لإعداد هجوم مضاد متوقع، بهدف صد القوات الروسية، وفتح فصل جديد في الحرب، بعد أكثر من 14 شهرًا من بدء العمليات العسكرية الروسية.

وقال زيلينسكي، في مقابلة بثتها شبكة «بي بي سي» البريطانية، اليوم، إنه سيكون من «غير المقبول» شن الهجوم الآن لأن الكثير من الأرواح ستُفقد.. وأضاف: «يمكننا المضي قدما بما لدينا وسنكون ناجحين، لكننا سنخسر الكثير من الناس. وأعتقد أن هذا غير مقبول. لذلك نحن بحاجة إلى الانتظار وكسب المزيد من الوقت».

وأوضحت الوكالة الأمريكية أنه "كان من المتوقع اندلاع حرب أوكرانية ضد القوات الروسية المُنتشرة داخل أراضيها منذ أسابيع في ضوء استمرار تدريب الجيش الأوكراني من جانب حلفائه في الغرب بجانب تلقيه أسلحة متطورة لقواته مع استعداده لهجوم متوقع.

وفي حين أن الضربة المضادة ممكنة مع تحسن الطقس في أوكرانيا، لم تكن هناك معلومات عن موعد حدوث ذلك. وقد تكون ملاحظات زيلينسكي بمثابة ذريعة لإبقاء الروس في حالة جمود، كما أن الصعوبات التي يواجهها الجانبان في إمدادات الذخيرة أضافت مزيدًا من عدم اليقين في المشهد العسكري المعقد في أوكرانيا، بحسب «أسوشيتيد برس».