وزير الخارجية الصيني: بكين تسعى لدعم أوكرانيا وإنهاء الأزمة الروسية

أعلنت الصين أنها ستحافظ على سعيها لدعم أوكرانيا ووقف إطلاق النار، بعد أن صرح وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، إن بلادة تواصلت مع كافة الأطراف لحل الأزمة الأوكرانية التي بدأت في فبراير من العام الماضي، وذلك في إطار جهود الدولة لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، موضحا أن بلاده لن تحاول إشعال الأمر بين الطرفين.

الصين تسعى لدعم أوكرانيا

وأضاف تشين جانج، خلال مؤتمر صحفي شارك فيه مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك في العاصمة الألمانية برلين، أن بلاده لن تصب الزيت على النار، في حين تسعى الصين لدعم أوكرانيا بشكل مستمر.

ترحيب بريطانيا بتدخل الصين لوقف النزاع

ووفقا لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، قبل قليل، إن أي تدخل من جانب الصين لمساعدة أوكرانيا على إنهاء الأزمة المتفاقمة سيكون موضع ترحيب لدى الجميع، مشددا على ضرورة الاستمرار في دعم ومساعدة أوكرانيا ووقف إطلاق النار بين الطرفين.

يذكر أن ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أعلن في وقت سابق، أن خطة الصين لحل الأزمة في أوكرانيا غير قابلة للتنفيذ والتطبيق، حيث تعتمد خطتها على مقترحات أوكرانيا لإنهاء الحرب.

وأشار «بوريل»، خلال كلمة ألقاها في ولاية فلورنسا، إلى وجود خطة واحدة يمكن اعتبارها سلمية ويمكن تطبيقها وهي المقترحات التي قدمتها أوكرانيا، ووفقا لما نشرته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية، أعتبر «بوريل»، أن خطة السلام الصينية بمثابة تمنيات وليست خطة فعلية للسلام، كما أن للصين دور محدد تلعبه على روسيا تحديدا في هذا الوقت، حيث يمكنها التأثير عليها، خاصة بعد أن تُوقف الصين إمدادها بالأسلحة.