بوتين يتعهد بانتصار روسيا على أوكرانيا في يوم النصر

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانتصار روسيا خلال حربها في أوكرانيا خلال خطابه اليوم أمام 10 آلاف شخص وعسكريين في احتفالية يوم النصر، ذاكرًا أوجه التشابة بين قتال اليوم مع نظام أوكرانيا، وهزيمة ألمانيا النازية عام 1945.

بوتين: العالم الغربي يشن حرب على روسيا

وأوضح بوتين خلال حضوره عرض عسكري اليوم الثلاثاء بمناسبة يوم النصر في الساحة الحمراء بموسكو، «أن بقاء روسيا يعتمد على الحرب في أوكرانيا، حيث تقف الحضارة مرة أخرى عند نقطة تحول حاسمة، والتي تتشابه مع ما حدث ممن 87 عامًا عندما هزم الاتحاد السوفيتي ألمانيا النازية عام 1945».

وأضاف، أننا فخورون بالمشاركين في العملية العسكرية الخاصة، حيث أن مستقبل شعبنا يعتمد الجيش الروسي.

كما ألقى فلاديمير بوتين باللوم على الغرب في تدمير ما أسماه «القيم التقليدية» والترويج لنظام «السرقة والعنف»، وأن هناك حملات ممنهجة ضد بلاده مؤكدًا أن هدف أعدائه هو تفكك وتدمير روسيا.

يوم النصر

ويحتفل الروس اليوم الثلاثاء بما يُعرف بذكري الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية في عام 1945 ، باعتباره حجر الزاوية في رؤية بوتين للهوية الروسية على مدار 23 عامًا في السلطة.

وقد ألقت المخاوف الأمنية بظلالها على احتفالات يوم النصر هذا العام في جميع أنحاء روسيا، حيث ألغيت أكثر من 20 مدينة في جميع أنحاء البلاد مسيراتها الاحتفالية، بما في ذلك تلك التي تبعد عدة آلاف من الأميال عن الخطوط الأمامية.

كما تم إلغاء الجسر التقليدي في موسكو وسان بطرسبرج، يوم الاثنين، وكان العرض في العاصمة الروسية أقصر مما كان عليه في السنوات السابقة.