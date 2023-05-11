في حب الفنان مصطفى درويش.. مواطن يتبرع بمبلغ مالي صدقة على روحه

«لا أعرفه لكني سمعت عن أعماله الخيرية وبره بوالديه»، بكلمات مقتضبة عبر أحد شباب محافظة بني سويف عن تقديره للفنان مصطفى درويش وأعماله الخيرية، وذلك عقب تبرعه بمبلغ مالي لصالح أحد المستشفيات، صدقة جارية على روح الفنان الراحل.

الشاب: رأيت حُب كبير من الناس للفنان الراحل

وقال علي محمد جمعة، مقيم فواريقة ببا جنوب محافظة بني سويف في تصريحات لـ«الوطن»: «فيه سر بين الفنان الراحل مصطفى درويش وبين ربنا.. عشان حُب الناس الهائل له والذي ظهر عقب وفاته، لم أقابه يومًا، لكني شعرت بضرورة تقديم صدقة جارية له».

صدقة جارية على روح الفنان مصطفى درويش

وتابع: «فكرت وتوجهت للمستشفى وقدمت مبلغ مالي يكون صدقة جارية على روح الفنان مصطفى درويش، الراحل الذي سمعنا عن أعماله الخيرية بعد وفاته، سمعنا عن تبرعه للأعمال الخيرية، حٌبه للأيتام واهتمامه بزيارتهم ورعايتهم، بره بوالديه، أشياء كلنا نسعى لعملها».

وأكد أن «عمله خالصًا لوجه الله تعالى ومحبة للجميع، وذُكِرَ بالخير والحُب في حياته، ومن المهم علينا أن نكرمه بعد وفاته. ويُمكن لأي شخص القيام بذلك، إذ بدأت نيتي في البداية بإطلاق مبادرة، إلا أني تراجعت عن ذلك وقررت التبرع بصدقة جارية على روحه».

وقال: «سمعنا عن أعمال فنية كثيرة له، إلا أنني شخصيًا لم أسمع عن أعماله الخيرية التي جعلتني مُنبهرًا به، وسعيت بكل قوتي لتقديم شيء له، طالبًا من المولى سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته».