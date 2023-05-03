توزيع 150 وجبة على روح مصطفى درويش: «كان بيساعد الناس الغلابة»

كشفت مُعدة البرامج التليفزيونية عبير عبد الستار، عن توزيع 150 وجبة على روح الفنان الراحل مصطفى درويش، اليوم، في منطقة 15 مايو في حلوان، فيما تستمر مبادرات «وجبات الخير» ليومين آخرين.

ويأتي ذلك، بعدما كان يتعاون مصطفى درويش، مع القائمين على تلك المبادرة، ويتبرع لإطعام الأسر الفقيرة سرًا، حيث إنه لم يُعلن ذلك طوال حياته.

ونشرت عبير عبد الستار، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورًا للوجبات، معلقة عليها بقولها: «أول دفعة من الإطعام على روح مصطفى درويش 150 وجبة وعصير، التوزيع تم في مساكن المثلث على أسر الأيتام».

وأكدت أنّ: «مصطفى درويش كان يشارك معنا في إطعام الأسر المُتعففة.. النهاردة الناس دي هتاكل وجبات على روحك.. سبحان من له الدوام.. اللهم تقبل هذا العمل خالص لوجهك».

وكانت عبير عبد الستار، كتبت في وقتٍ سابق: «دلوقتي وبعد وفاته، أقدر أعلن عن الخير اللي كان مصطفى درويش بيعمله معنا من سنين وفي الخفاء.. مصطفى كان بيشارك معنا في إطعام الصائمين في رمضان وشراء الأدوية وإعانات شهرية ده غير الوجبات اللي كانت بتطلع من المطعم عنده.. آخر حاجة مصطفى عملها شراء ملابس العيد لأيتام وصمم أن الأطفال يختاروا اللبس بنفسهم.. دعواتكم ليه بالله عليكم.. ربنا يجعل عملك في ميزان حسناتك ويغفر لك ويرحمكمش مصدقة يا مصطفى لسه لا حول ولا قوة إلا بالله».