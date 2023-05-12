السيطرة على حريق مخبز بلدي دون خسائر بشرية بأسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، علي حريق شب في مخبز عيش بلدي بحي شرق أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية.

بلاغ بنشوب حريق في مخبز بلدي

كان اللواء احمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد باندلاع حريق في مخبز عيش بلدي دائرة المركز.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وقوات الحماية وتبين نشوب الحريق في مخبز عيش بلدي ملك المواطن «حسن.م.م» والحريق نشب بالسير الخاص بالمخبر البلدي.

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومنع امتداده الي العقارات المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.