«خناقة الموت».. تفاصيل مقتل صاحب مخبز في مشاجرة مع 8 أشخاص بالقليوبية

في شارعٍ صغيرٍ بمنطقة قليوب، بمحافظة القليوبية وبينما كانت الحياة تسير بشكلٍ طبيعي، فوجئ الأهالي بصرخاتٍ مرتفعة، إذ سقط جارهم صاحب المخبز أرضاً، وحوله الدماء، واتضح أنه تعرض لإطلاق نار، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في محاولةٍ لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء العلاج، وتبيّن بعد التحريات التي قامت بها الشرطة أن سبب الواقعة هو مشاجرةٌ بين الضحية و8 أشخاصٍ آخرين، وتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كواليس الجريمة

أما عن كواليس الجريمة، كانت بدايتها بلاغ الى مباحث قليوب يفيد بمقتل أحد الأشخاص بطلق ناري بالشارع، ومن خلال الانتقال وفحص البلاغ تبين أن المجني عليه يعمل صاحب مخبز، وأن هناك خلاف مع 8 أشخاص على جمع البطاقات التموينية، فقام أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري صوبه ما أدى إلى وفاته.

وفي داخل مسرح الجريمة، حيث تفشى الدم وامتلأ المكان به، قام رجال الشرطة بتطبيق كردون أمني لمنع اقتراب الأهالي، وتولت الأدلة الجنائية إجراء المعاينة اللازمة. وبعد ذلك، انتقلت جهات التحقيق وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية، كما أمرت بإجراء التحريات اللازمة في الواقعة واستدعاء شهود العيان للاستجواب. وعقب إجراء التحقيق مع المتهمين، أمرت جهات التحقيق بحبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أما عن عقوبة ارتكاب جريمة القتل، أوضح حسام همام المحامي خلال حديثه لـ«الوطن» أن قانون العقوبات يوضح أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».