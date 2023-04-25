تفاصيل صادمة في جريمة قتل عامل أثناء التنقيب عن الآثار بالسلام.. «3 من الجيران»

شهدت منطقة المحمودية المنخفضة، التابعة لدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة واقعة مأساوية، إذ لقي عامل مصرعه على يد 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل، وكشفتهم كاميرات المراقبة، بعدما ظهر أحدهم رفقة المجني عليه قبل اختفائه، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم.

محضر بقسم الشرطة

التفاصيل بدأت بمحضر حرره شقيق زوجة المجني عليه، بقسم شرطة السلام أول بالقاهرة، بتغيب شاب يدعى «علي» عن المنزل، منذ ثالث أيام شهر رمضان الماضي، ولم يعلم مكان تواجده، وبدأت الأجهزة الأمنية البحث عن المتغيب وجمع المعلومات عنه لكشف غموض تغيبه، وتبين من التحريات أن وراء اختفائه 3 من جيرانه أنهوا حياته أثناء التنقيب عن الآثار، وجرى إلقاء القبض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حول الجريمة، وقررت النيابة عرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهم من عدمه، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا.

أسرة المجني عليه تروي تفاصيل اكتشاف الجريمة

«الوطن» تواصلت مع أسرة المجني عليه، من بينهم شقيق زوجته، وكشف عن تفاصيل رحلة البحث عنه واكتشاف الواقعة منذ 7 أيام، من خلال كاميرات المراقبة التي كشفت عن سير المجني عليه مع جار له يوم اختفائه، وعلم بأن زوج شقيقته كان يعمل مع أحد الأشخاص في التنقيب عن الآثار داخل شقة بالدور الأرضي في عقار بمنطقة السلام، وأن الجناة أنهوا حياته أثناء التنقيب عن الآثار خلال عمليات التنقيب، قائلا: «قعدت فترة طويلة أدور عليه وفي الآخر لقيته مدفون في حفرة، الـ 3 متهمين دول جيراننا وما توقعتش إنهم يعملوا كده فيه، وبطالب بتوقيع أقصى العقوبة عليهم».