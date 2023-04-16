حبس هارب محكوم عليه بالسجن 10 سنوات في جريمة قتل بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق بحبس هارب محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى جريمة قتل، بعدما قام رجال الشرطة بضبطه وبحوزته سلاح ناري ومواد مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

قضية قتل عمد

وتوصلت تحريات رجال الشرطة بمنطقة بولاق بالقاهرة إلى قيام شخص مقيم في محافظة الجيزة، ومحكوم عليه فى قضية قتل عمد بالسجن 10 سنوات، بالاختباء داخل مخزن خاص به كائن بدائرة القسم، عقب صدور الحكم عليه.

واستهدف رجال الشرطة المخزن عقب تقنين الإجراءات، وتم ضبطه وبحوزته بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وحامل بندقية خرطوش، وخزينة طبنجة، و3 أسلحة بيضاء «سكاكين»، وكمية من المواد المخدرة «الحشيش - الآيس - الهيروين»، و120 قرصا مخدرا.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.