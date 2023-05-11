مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بعد سقوط سيارة ملاكي بترعة نجع حمادي بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين، نتيجة سقوط سيارة ملاكي بترعة نجع حمادي بمركز أبوتيج في محافظة أسيوط.

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بانقلاب سيارة سيارة ملاكي داخلها 5 أشخاص، في ترعة نجع حمادي إلى جانب مزلقان الفليو بمركز أبوتيج.

إنقاذ 3 أشخاص وانتشال جثة

انتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة أبوتيج، وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ملاكي داخلها 5 أشخاص بالترعة بجانب مزلقان الفليو بمركز أبوتيج في محافظة أسيوط، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ 3 أشخاص، وانتشال جثة وجار البحث عن الجثة الآخرى.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.