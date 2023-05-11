مراسلة «القاهرة الإخبارية» من غزة: دوي صافرات الإنذار في تل أبيب وعسقلان

قالت مني عوكل، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن هناك دوي صفارات إنذار في مدينة عسقلان شمال غزة، وفي تل أبيب، وغلاف قطاع غزة، لافتة إلى أن هناك تكثيفًا للغارات الإسرائيلية في معظم مناطق قطاع غزة.

عوكل: استهداف منطقة الشجاعية شرق قطاع غزة

وأضافت «عوكل»، في رسالة على الهواء، أن هناك استهدافًا لمنطقة الشجاعية شرق قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهيدين، وإصابة عدد آخر من المواطنين الفلسطينيين.

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف أماكن مختلفة من القطاع، مثل حي الزيتون ومنطقة الشجاعية وشرق رفح وخان يونس، ما أسفر عن استشهاد 28 حتى الآن.

وتابعت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم أنه يخوض حربًا مفتوحة ضد حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، عبر اغتياله لعدد من القادة التابعين لها.

وذكرت مراسلة القاهرة الإخبارية أن الفصائل الفلسطينية تتوعد بأن هناك تحضيرات واستعدادات لبدء مرحلة الرد على اعتداءات الكيان الصهيوني، مشيرة إلى أن القطاع الصحي أعلن حالة الطوارئ القصوى منذ بداية العدوان، وأن هناك نقصًا في الوقود، ما سبب أزمة في المستشفيات.