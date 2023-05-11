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وزيرة الخارجية الفرنسية: علينا دفع عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل

كتب:

يارا أشرف و هانى حسن
03:04 م | الخميس 11 مايو 2023
وزيرة الخارجية الفرنسية

وزيرة الخارجية الفرنسية

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إنّ مجموعة ميونخ تريد المضي قدما في مسارنا نحو تحقيق السلام، لافتة إلى أهمية تبادل وجهات النظر، والدفع قدما بعملية السلام بين فلطسين وإسرائيل.

وأضافت وزيرة الخارجية الفرنسية، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا ‏وألمانيا، عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام، أذاعته قناة ‏اكسترا نيوز: «نريد حماية القوانين واتباع القانون الدولي من أجل دفع عملية ‏السلام قدما، أمامنا ‏العديد من الأمور التي يجب القيام بها».‏

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