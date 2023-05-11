الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبل قليل، إلى هدنة فورية لوقف العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك وقف إطلاق الصواريخ من القطاع الفلسطيني باتجاه المناطق الإسرائيلية.

وقف فورى لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

وحث «بوريل»، فى بيان صحفي أوردته قناة «فرانس 24» مساء اليوم الخميس، على وقف إطلاق نار فوري وشامل، ينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وإطلاق الصواريخ الحالي على إسرائيل.

وشدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام القانون الدولي والإنساني.

أمريكا تسعى لخفض التصعيد في المناطق الفلسطينية

وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، مواصلة العمل من أجل خفض التصعيد الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين، وشددت على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها أوردته قناة «الحرة» مساء الخميس، إن واشنطن تواصل دعوة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى عدم اتخاذ خطوات تؤجج العنف بينهما، وبينت في الوقت ذاته أنه يتم مواصلة العمل على حل الدولتين وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للجانبين بالتساوى.

وأضافت أن الولايات ستواصل الدعوة إلى محاسبة قاتلي شيرين أبو عاقلة، والعمل على الحصول على ضمانات بعدم تكرار مثل هذه الأعمال وتغيير قواعد الاشتباك.