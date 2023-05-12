استعدادات «تعليم أسيوط» لامتحانات الشهادة الإعدادية.. تنطلق 20 مايو

استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، 20 مايو الجاري، وتضم 84 ألف طالب وطالبة.

استعدادات أسيوط لامتحانات الشهادة الإعدادية

وتضمنت استعدادات مديرية والتعليم بمحافظة أسيوط لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية ما يلي:

- تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 20 مايو وتنتهي 25 من الشهر ذاته.

- الانتهاء من تحديد لجان امتحانات الإعدادية وعدد 397 لجنة على مستوى المحافظة.

- يبلغ عدد الطلاب اللذين يؤدون امتحانات الإعدادية هذا العام بجميع مراكز محافظة أسيوط 84 ألف طالب وطالبة.

- تحديد معلم لكل لجنة امتحانية ليكون مسئولًا عن عملية التسليم والتسلم لأوراق الأسئلة.

- يقوم مسئول استلام وتسليم الامتحانات باستلام مظاريف الأسئلة المغلقة من مركز توزيع الأسئلة ويقوم بتسليمها إلى لجنة سير الامتحان، ويشارك في عملية فض مظاريف الأسئلة قبل توزيعها على الطلاب مباشرة ضمانا لسيرة الامتحانات.

11 مركزا لتوزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

- تخصيص 11 مركز توزيع أسئلة امتحانات الإعدادية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية التابعة للمديرية.

- كنترول الشهادة الإعدادية في أسيوط هو كنترول مركزي، وبجانب كنترول الإعدادية هناك كنترول للدبلومات الفنية وآخر للثانوية العامة بالمحافظة.

- عدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين داخل لجان امتحانات نهاية العام الدراسي 2023.

- اتباع إجراءات الأمن والسلامة المهنية قبل وبعد أداء كل امتحان، مع تأكيد المساءلة القانونية وإلغاء الامتحان للمخالفين لهذه التعليمات.

- تشكيل غرف عمليات لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.