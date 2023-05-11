جميل ضبابات لـ«القاهرة الإخبارية»: هناك استهداف واضح من الاحتلال للصحفيين

أكد الكاتب الصحفي الفلسطيني، جميل ضبابات، إن الصحفيين تعلموا البعد عن مناطق المعارك في فلسطين، خوفاً من استهدافهم أو التعرض للخطر، نتيجة الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء قيامهم بأداء عملهم.

ضبابات: المخاطر تتمثل في الاحتجاز والسجن وإطلاق النار

وأضاف «ضبابات»، في تصريحات لبرنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية مارينا المصري، مساء اليوم الخميس، أن المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون تتمثل في الاحتجاز والسجن وإطلاق النار.

ولفت الصحفي الفلسطيني إلى أنه تم إطلاق النار على مجموعة من الصحفيين في منطقة نابلس فوق سطح إحدى البنايات، رغم أنهم كانوا يتحركون بشكل واضح أثناء التغطية، ويرتدون الملابس التي توضح أنهم صحفيون.

استشهاد شيرين أبو عاقلة في منطقة بعيدة عن المواجهات

وأوضح أن الصحفيين تعلموا ألا يكونوا جزءاً من المنطقة الجغرافية والمعارك، مستشهدا باستهداف وقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة الجزيرة، في منطقة بعيدة عن المواجهات، أثناء تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجنين العام الماضي.

كما أشار إلى إطلاق النار بشكل مباشر على صحفي يدعى «نزيه درزي»، في منطقة نابلس قبل سنوات، مما أدى إلى استشهاد على الفور، وأضاف أن هناك كثير من الصحفيين تعرضوا للاحتجاز والتنكيل، وأكد أن هنام اعتداءات يومية متكررة على الصحفيين في مناطق الضفة الغربية.