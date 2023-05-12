ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بأسيوط

وقع حادث مؤسف في محافظة أسيوط مساء اليوم الخميس، عندما انقلبت سيارة ملاكي داخل الترعة بجوار مزلقان الطريق الغربي بمركز أبوتيج، وكانت السيارة تحمل 5 أشخاص، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تولت الأجهزة الأمنية فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أسماء الضحايا في حادث أسيوط

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ 3 أشخاص هم: يوسف محسن حسني محمد، يبلغ عمره 14 عاما، وإبراهيم محمد إبراهيم محمد، طالب يبلغ عمره 14 عاما، ونور الدين حسني، وتم انتشال جثة بيتر يوسف، وجار البحث عن جثة شخص يدعى أحمد حمدي محمود، طالب، يبلغ عمره 14 عاما.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد بورود بلاغا من الأهالي، انقلاب سيارة ملاكي، داخلها 5 أشخاص، بالترعة السوهاجية بجوار مزلقان القليوب بالطريق الغربي بمركز أبوتيج، ووجود مصابين ووفيات.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف وقوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة أبوتيج إلى موقع البلاغ. وبعد الفحص والمعاينة، تبين أن الحادث تمثل في انقلاب سيارة ملاكي تحمل 5 أشخاص داخل الترعة السوهاجية بجوار مزلقان الفليوب الطريق الغربي بمركز أبوتيج. تم حرر محضر بالواقعة، وتجري الأجهزة الأمنية التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.