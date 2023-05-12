تأجيل اجتماع قادة الكونجرس وبايدن حول سقف الديون إلى الأسبوع المقبل

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إن اجتماع قادة الكونجرس مع الرئيس جو بايدن، حول سقف الدين، تم تأجيله من قبل جميع الأطراف، مضيفا أن الأمر لا يعني فشل المفاوضات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكان من المقرر أن يجلس الرئيس جو بايدن مع مكارثي، وزعيم ‏الأقلية في الشيوخ ميتش ماكونيل، وزعيم الأغلبية في المجلس تشاك ‏شومر، وزعيم الأقلية في النواب حكيم جيفريز.‏

مكارثي: التأجيل لا يعني فشل المفاوضات

وأوضح مكارثي: «سنلتقي مرة أخرى»، مشددا على أن جميع المشاركين اتفقوا على ضرورة التأجيل، ولا ينبغي تفسير ذلك على أنه علامة على فشل المفاوضات، وفقا لما ذكرته شبكة «إن بي سي » الأمريكية.

ويعد موضوع رفع سقف الديون ضروري للحكومة لتغطية التزامات الإنفاق ‏التي وافق عليها الكونجرس والرئيس جو بايدن ومنع التخلف عن السداد، فيمال قالت قناة «سي إن بي سي عربية»، إن التخلف عن سداد الديون قد يؤدي إلى إحداث فوضى في الاقتصاد ‏وإحداث اضطراب في الأسواق حول العالم.‏

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إلى تأجيل اجتماع الرئيس جو بايدن وقادة الكونجرس الذي كان مقررا، اليوم الجمعة بشأن رفع سقف الدين العام إلى الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، قال مصدر مطلع على الاجتماعات لشبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، إن التأجيل يعد تطوراً ‏إيجابياً.