الأرض تهتز.. زلازل تضرب عدة دول خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة

شهدت بعض الدول خلال الساعات الأول من اليوم الجمعة، عدة زلازل تراوحت قوتها ما بين 3 درجات و 5.5 درجة على مقياس ريختر، دون وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع آخر هزة في تشياباس بالمكسيك وكانت بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، على عمق 96 كيلومترًا.

وكان مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي رصد في وقت سابق، هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، ضربت وسط البحر المتوسط، على عمق 10 كيلومترات.

ونرصد أبرز الزلازل والهزات الأرضية التي شهدته البلاد خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة، في السطور التالية:

إسبانيا:

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، إسبانيا، على عمق 1 كيلومتر.

وكشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، تفاصيل هزة أرضية ضربت إسبانيا، وقال إن البؤرة وقعت على مسافة 78 كيلو متر شمال ألميريا جنوب شرق البلاد، و5 كيلومترات بين الشمال والشمال الشرقي من أورايا.

هزة وسط إيطاليا على عمق 9 كيلو مترات

وبلغت قوة هزة أرضية ضربت وسط إيطاليا، على عمق 9 كيلو مترات تحت سطح الأرض، 3.1 ريختر وعلى مسافة 61 كيلومترًا شرق مدينة بيروجيا، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

الولايات المتحدة الأمريكية:

شهد شمال كاليفورنيا، زلزال بقوة 5.5 درجة، على عمق 5 كيلومترات، فيما قال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن البؤرة وقعت على مسافة 73 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة تشيكو.

المكسيك:

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، تشياباس بالمكسيك بعمق 96 كيلومتر تحت سطح الأرض.

ووقعت بؤرة الهزة الأرضية، على عمق 23 كيلومتر شرق بلدية مارابيلا تينيجابا.

إندونيسيا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة، جزيرة جاوة الإندونيسية، وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن، البؤرة، وقعت على مسافة 118 كيلومتر جنوب مدينة بوروكيرتو.

وأضاف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الهزة الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات.