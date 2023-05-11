تفاصيل زلزال اليابان.. قوته 5.2 درجة على عمق 40 كيلومتر

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الخميس، أن 4 أشخاص أصيبوا جراء زلزال اليابان الذي بلغت شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل، والذي ضرب محافظة «تشيبا» الواقعة شرق العاصمة «طوكيو».

إن إتش كيه: مركز زلزال اليابان وقع على عمق 40 كيلومترا

من جهتها ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، أن مركز زلزال اليابان وقع على عمق 40 كيلومترا، مشيرة إلى عدم وقوع موجات مد عاتية «تسونامي» عقب وقوع الزلزال.

مطاري هانيدا وناريتا: لم تحد مشاكل بسبب زلزال اليابان

كما أعلن مسئولون في مطاري هانيدا وناريتا أنه لم تحدث مشاكل لها صلة بزلزال اليابان أو تأجيل في الخدمات المحلية والدولية الخاصة بالطيران.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، وقوع زلزال بلغت قوته الأولية 4.9 درجة على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل فى محافظة إيشيكاوا بغرب اليابان، حيث قالت: «الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي حتى الآن بينما بلغت شدة الزلزال 4 درجات على مقياس شيندو الياباني المؤلف من 7 درجات»، بحسب وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

وكانت السلطات اليابانية، ذكرت الجمعة الماضي أن زلزالا بلغت قوته 6.5 درجة ضرب منطقة إيشيكاوا بغرب البلاد، تسبب في انهيار عدة مبان وانهيارات أرضية ومنخفضات طرق في مدينة سوزو على طرف شبه جزيرة نوتو، لافتة إلى وقوع أكثر من 50 هزة ارتدادية في المنطقة بعد الزلزال الأول، وهو الأكبر في سلسلة زلازل ضربت منطقة نوتو منذ ديسمبر 2020.

اليابان تشهد زلازل بسبب وقوعها على حزام النار

وتشهد اليابان زلازل إذ تقع على «حزام النار» في منطقة المحيط الهادئ الذي يسجل فيه نشاطا زلزاليا كثيف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ، ولذلك تعتمد اليابان معايير بناء صارمة جدا لضمان مقاومة الأبنية للهزات القوية وتقيم بانتظام تدريبات استعدادا لزلزال كبير.