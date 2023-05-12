4 معلومات عن الرئيس التنفيذي الجديد لـ«تويتر».. من أقوى 10 نساء بالتلفزيون

قالت مصادر مطلعة، إن كبيرة مديري «إن بي سي يونيفرسال»، ليندا إياكارينو، ستتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر»، وفقا لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

وكان مؤسس سبيس إكس، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، مالك تويتر، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أشار في وقت سابق، إلى أنه عين رئيسًا جديدًا لموقع التدوينات القصيرة، والذي سيبدأ العمل في غضون 6 أسابيع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ماسك: دوري سينتقل إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

وأضاف ماسك، في تغريدة، أن دوره سينتقل إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت «تويتر»، سمحت أمس الخميس للمستخدمين المشتركين في علامة التوثيق الزرقاء بالتمتع أولا بخدمة الرسائل المشفرة، وقال موقع التدوينات القصيرة، إن الخدمة متاحة حاليا للمستخدمين الموثقين ولديهم أحدث إصدار من التطبيق على أجهزتهم.

ويبدأ اشتراك علامة «تويتر بلو» الزرقاء، من 8 دولارات شهريا أو 84 دولارا سنويا. وكان الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك قال في نوفمبر من العام الماضي 2022، إنه يتوقع تقليص وقته في «تويتر» والعثور على رئيس تنفيذي جديد لإدارة الشركة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

انضمام ليندا إياكارينو إلى «إن بي سي يونيفرسال»

ونرصد أبرز المعلومات عن ليندا إياكارينو:

-انضمت ليندا إياكارينو إلى «إن بي سي يونيفرسال» في 2011.

-حقق فريق ليندا إياكارينو منذ انضمامها إلى «إن بي سي يونيفرسال» أكثر من 100 مليار دولار من مبيعات الإعلانات.

- من أفضل 10 أشخاص يغيرون الإعلانات في قائمة «بيزينس أنسايدر».

- من أقوى 10 نساء في التلفزيون، وفق «أد ويك» نشرة إعلانية تجارية أمريكية أسبوعية.