أمريكا وفرنسا تبحثان سبل تعزيز الاستقرار في أفريقيا ومضيق تايوان

بحثت نائبة وزير الخارجية الأمريكي «ويندي شيرمان»، في لقاء مع الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية «ماري ديسكوت»، أمس، سبل تعزيز الأمن والاستقرار في أفريقيا.

تعزيز الاستقرار في أفريقيا ومضيق تايوان

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، اليوم، أن الدبلوماسيتين أكدتا دعمهما لأوكرانيا، كما ناقشتا أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

جهود فرنسية أمريكية للحفاظ على السلام والاستقرار

وسلطت شيرمان وديسكوت الضوء على التزامهما بتعزيز جهود السلام والمصالحة في جنوب القوقاز، كما ناقشا سبل تعزيز الأمن والاستقرار في إفريقيا.