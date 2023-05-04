الصين تراقب الوضع في تايوان بالطائرة «العقرب»

كشف خبراء عسكريين عن اتجاه الصين لاستخدام الطائرة المسيرة العقرب ذات الذيل المزدوج تينجدين، من أجل مراقبة الوضع في تايوان بدقة شديدة.

درون صيني متطور

وذكر خبراء عسكريون لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن الدرون الصيني قتالي، ومن إنتاج شركة سشوان، وهي طائرة متوسطة الارتفاع، قادرة على الطيران الطويل، وتعمل بـ3 محركات نمساوية من طراز روتاكس 914، مع حمولة تصل إلى 1200 كيلوجرام، على 4 نقاط تحميل، وارتفاع بحد أقصى 10 كيلوجرامات.

قدرات مذهلة لطائرة صينية الصنع

هذه الطائرة المسيرة قادرة على السفر لمسافة 6000 كيلومتر/ 3728 ميلًا، وتساوي مسافة السفر من لندن إلى نيويورك، ولديها قدرة على الاتصال بالقمر الصناعي، ويبلغ طولها 10 أمتار، مع باع جناحين 20 متر.

الولايات المتحدة تمتلك أغلى طائرة بدون طيار

وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أغلى طائرة بدون طيار صنعتها شركة جنرال اتوميكس لسلاح الجو الأمريكي، ولدى هذه الطائرة محرك :Rotax 914 بـ 4 أسطوانات قوته 101 حصان ويصل طولها 8.22 م، وارتفاعها 2.1 م، وتصل سرعتها إلى 70 عقدة تقريبا ويصل ارتفاع طيرانها 7620 م وتصل تكلفة هذه الطائرة 40 مليون دولار.