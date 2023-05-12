إيلون ماسك يجري محادثات مع «خليفة» محتملة له في رئاسة تويتر

أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال)، اليوم الجمعة، بأن المديرة التنفيذية لشركة إن بي سي العالمية للإعلام ليندا ياكارينو، تجري محادثات مع الرئيس التنفيذي لتويتر إيلون ماسك، بشأن خلافته في المنصب، بعد يوم من إعلانه أنه وجد قائدا جديدا للشبكة الاجتماعية وسيتحول إلى منصب كبير التقنيين.

وقال ماسك - في تغريدة له - إن الرئيس التنفيذي الجديد للشركة سيبدأ في غضون 6 أسابيع تقريبا، لكن لم يذكر اسم خليفته في المنصب.

ليندا ياكارينو مرشحة لخلافة ماسك

من جانبها، لم ترد ليندا ياكارينو رئيس مجلس إدارة الإعلانات والشراكات العالمية في شركة (إن بي سي) العالمية، على طلب الحصول على تعليق.

استحواذ ماسك على تويتر

وكان ماسك قد استحوذ على تويتر في صفقة بقيمة 44 مليار دولار في أكتوبر الماضي، مشيرا حينها إلى أنه سيكون مسؤولا فقط لفترة محدودة لإكمال الإصلاح التنظيمي الذي اعتقد أن الشركة بحاجة إليه لتزدهر. لكن ماسك اشتكى من "كثرة العمل والاضطرار للنوم في مقر شركة تويتر في سان فرانسيسكو أثناء تنفيذ تغييرات جذرية.