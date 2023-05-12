تفاصيل القبض على المتهمين بقتل سائق في الخانكة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقليوبية، وضبط مرتكبي الواقعة، وتبلغ لمركز شرطة الخانكة في مديرية أمن القليوبية بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص، وبجواره مركبة «توك توك» في دائرة المركز.

وتمكنت القوات من تحديد شخصية المجني عليه، وتبين أنه قائد مركبة "توك توك" مقيم بدائرة المركز، وباستدعاء والده قرر بخروج نجله من المنزل بمركبة "التوك توك" ملك شقيقه بتاريخ 26 أبريل الماضى ولم يقم بالإبلاغ عن تغيبه.

أسفرت جهود فريق البحث المشكلة بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم "أحدهما مصاب بجرح بالجبهة" ، وضُبط بحوزتهما (فرد محلى وعدد من الطلقات)

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب بقصد السرقة، حيث أقرا بإتفاقهما على إرتكاب واقعة السرقة، وفـى سبيل ذلك أعد أحدهم السلاح النارى المضبوط بحوزتهما ، وقد قام أحدهم بإستيقاف مركبة "التوك توك" قيادة المجنى عليه وإستقلاه المتهمان بدعوى توصيلهما لمحل العثور ، ولدى وصولهما وجه أحدهما سلاح نارى تجاه المجنى عليه إلا أنه قاومهما وأحدث إصابة أحدهما فقام أحد المتهمين بإطلاق عيار نارى صوبه محدثاً إصابته التى أودت بحياته وإستوليا منه على (مبلغ مالى) ولدى محاولتهما سرقة مركبة "التوك توك" فوجئا بتعطلها فتخليا عنها ولاذا بالفرار .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأخير.