المشدد 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لمتهم بالشروع في قتل شخص بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حكما بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغا قدره 5 آلاف جنيه لشروعه في قتل آخر بسبب خلافات الجيرة، وإحرازه سلاحا ناريا دون ترخيص، بدائرة مركز المنشاة بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي وأحمد الجندي، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

أحداث الواقعة ترجع للعام الماضي

تعود أحداث الواقعة لشهر يوليو من العام الماضي 2022، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم «أ . م» تهمة الشروع في قتل المجني عليه «أ . ن»، يقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة عمدا، بأن أطلق صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري الخاص به وغير المرخص، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل فيه، وتم إسعافه ونقله لمستشفى سوهاج الجامعي، مع ضبط المتهم لإحرازه سلاحا غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص.

إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

وأحيلت القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 5 آلاف جنيه.