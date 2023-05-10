مراسلة «القاهرة الإخبارية»: حادث تونس جريمة قتل وليس عملية إرهابية

نفت نسرين رمضاني، مراسلة «القاهرة الإخبارية» في تونس، وجود شبهة لعمل إرهابي في حادث إطلاق النار الذي وقع في تونس، وراح ضحيته فرد أمن وشخصان في أحد المعابد اليهودية.

الحادث ارتكبه شرطي سابق مفصول

وقالت رمضاني، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن هذا الحادث ارتكبه شرطي سابق مفصول وقتل زميله في مركز شرطة ميناء جربة، مشيرة إلى أن رجال الشرطة لاحقوا القاتل وقضوا عليه في تبادل لإطلاق النار.

وأشارت إلى أن كنيس الغريبة اليهودي لم يكن هو المستهدف من العملية ولكنها مجرد جريمة قتل وليست جريمة إرهابية.

عودة الهدوء لجربة بعد تصفية الشرطي المعزول

ولفتت إلى أن المصادر تتحدث عن عودة الهدوء لجربة بعد تصفية الشرطي المعزول الذي قتل صديقه، مؤكدة أن قوات الأمن شددت الحراسة على الكنيس اليهودي، ورافقت زوار الكنيس إلى مقرات إقامتهم وشددت الحراسة على مقرات إقامة اليهود زوار الكنيس.

وأكدت أن زيارة هذا الكنيس حدث سنوي تبدأ في الرابع من مايو وتختتم اليوم، ويتم خلالها ممارسة الطقوس الرسمية لهذه الزيارة، مشددة على أن الكنيس اليهودي لم يكن مستهدفا بهذا الهجوم.