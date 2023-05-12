موسكو تحظر سفارة بولندا من الوصول إلى أموالها في البنوك الروسية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حظر سفارة بولندا في موسكو، من الوصول إلى أموالها في البنوك الروسية وفقا لمبدأ التعامل بالمثل.

وأضافت زاخاروفا حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم»، أن السلطات البولندية قامت في 3 مارس الماضي بتحويل الجزء الرئيسي من حسابات المؤسسات الروسية إلى حسابات مكتب المدعي العام الإقليمي في بولندا، وبهذه الصورة لا تستطيع روسيا استخدام هذه الأموال، مؤكدا أنه نظرا لمبدأ المعاملة بالمثل في الدبلوماسية فإن السفارة البولندية في موسكو ممنوعة من الوصول إلى أموالها في البنوك الروسية.

وشددت المتحدث باسم الخارجية الروسية، على أن بلادها تسمح باتخاذ إجراءات قاسية ومتكافئة ردا على حجب حسابات السفارة والبعثة التجارية الروسية في بولندا.