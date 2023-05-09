«الخارجية الروسية»: اجتماع رفيع المستوى حول اتفاق الحبوب في إسطنبول غدا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين اليوم الثلاثاء أن اجتماعا رفيع المستوى بشأن اتفاق الحبوب من المقرر عقده يومي الأربعاء والخميس المقبلين في إسطنبول، وسيعقد في شكل رباعي.

وقال في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية: «لدينا اجتماع رفيع المستوى بتنسيق رباعي الأطراف في إسطنبول غدا وبعد غد».

يشار إلى أنه في 22 يوليو الماضي، تم التوقيع في إسطنبول على مجموعة من الوثائق الخاصة بتوريد المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق العالمية.

وتنص إحدى الاتفاقيات، على آلية لتصدير الحبوب من مواني البحر الأسود الخاضعة لسيطرة أوكرانيا. في حين يتعلق جزء آخر من هذه الاتفاقيات بالوصول إلى الأسواق العالمية للمواد الغذائية الروسية.

وأشارت السلطات الروسية مرارا وتكرارا إلى حقيقة أن الجزء الثاني من الصفقة لم يتم تنفيذه فعليا، بحسب الوكالة الروسية.

يذكر أنه في نوفمبر 2022، تم تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.

و في 18 مارس، أعلنت روسيا تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما أخرى، قائلة إن هذا سيكون وقتا كافيا لتقييم فعالية المذكرة الموقعة مع الأمم المتحدة.