موسكو: إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية

أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية، اليوم، فوق أراضي المقاطعة.

إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فى روسيا

وقال «ستاروفويت»، في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم»، إنّ قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية قرب مقاطعة كورسك، لافتا إلى أنّ حطامها سقط في قرية تولماتشيفو، وتسبب الحادث في تضرر عدد من المباني السكنية دون وقوع إصابات.

107 غارات جوية روسية في زابوروجيا

في المقابل، أشارت الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا جنوبي أوكرانيا، في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية الرسمية، إلى أنّ الجيش الروسي شنّ 107 غارات جوية ضد الإقليم الليلة الماضية، حيث تعرضت 19 بلدة للقصف المُكثف.

وأوضح البيان أنّ 19 مستوطنة على الخطوط الأمامية حول كامينسكي وأوريخيف وهوليابول، تعرضت لـ107 غارات، أُسقط خلالها 93 قذيفة مدفعية و10 طلقات من طراز MLRS و3 هجمات دون طيار وغارة جوية.

وأضاف أنّ امرأة تبلغ من العمر 34 عامًا أصيبت بجروح خطيرة في منزلها جراء الضربة التي أصابت منزلها في بلدة ميكيلسكي الليلة الماضية، وتم تزويدها بكل المساعدة المطلوبة.