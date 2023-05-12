وزير خارجية روسيا: الغرب يتعسف في العدالة الدولية بشكل صريح ضد موسكو

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الغرب يتعسف في العدالة الدولية بشكل صريح تجاه بلاده، وأشار لافروف، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم»، إلى أن الغرب يحاول دائما اتهام روسيا بانتهاك القانون الدولي، الذي تجاهله بنفسه في العراق وليبيا.

كما أعلن سيرجي لافروف، أن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا يجري تنفيذها وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده أخطرت مجلس الأمن الدولي بذلك.

وقال لافروف، خلال كلمة في منتدى سانت بطرسبورج القانوني الدولي، اليوم الجمعة، إن تنفيذ العملية العسكرية الروسية، تم على أساس المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على الحق في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، وأخطرنا مجلس الأمن الدولي بذلك على الفور.

واعتبر وزير الخارجية الروسي أن الغرب ينتهك علانية قواعد العدالة الدولية فيما يتعلق بروسيا.