خطوات تحويل الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان للجامعات المصرية

ساعات قليلة وتبدأ الجامعات الخاصة والأهلية استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات المختلفة المحولين من الجامعات السودانية والجامعات الأوكرانية والجامعات الروسية، الراغبين في استكمال الدراسة بالجامعات المصرية.

خطوات تحويل الطلاب للجامعات المصرية

ووفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها مجلس الوزراء المجلس الأعلى للجامعات، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على الطلاب المصريين الدارسين ببعض الجامعات خارج مصر، لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وأوضحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، إجراءات تحويل الطلاب كالآتي:

** يتقدم الطلاب مباشرة للجامعات الخاصة أو الأهلية مباشرة، وذلك بدءاً من بعد غد السبت الموافق 13/5/2023 وحتى أول أكتوبر 2023.

** التقديم إلكترونيًا مباشرة إلى أية جامعة خاصة أو أهلية بكلية مناظرة.

** الأعداد المسموح بها لكل جامعة لا تزيد عن 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية بكل جامعة.

** السنة التحضرية تعتبر سنة دراسية، ويعتبر الطالب مقيدًا، ولكن يسجل في الكلية المناظرة في الفرقة الأولى لو كانت الجامعة معادلة.

** الطالب يتقدم لكلية مناظرة ومبدأ تغيير المسار لا ينطبق على هؤلاء الطلاب، والتحويل لابد أن يكون على كلية مناظرة.

* حال تقدم مجموعة كبيرة في يوم واحد تفوق الطاقة الاستيعابية المطلوبة، يتم الأخذ بالأعلى مجموعًا، وعلى الباقي إعادة التقدم لجامعات أخرى.

** القبول يوميًا بأولوية التقدم.

** لا يجوز النقل لجامعة خاصة أو أهلية أخرى بعد القبول والتسجيل مع توقيع الطالب وولي الأمر على تعهد بذلك.

** لن يتم تسجيل الطلاب مركزيًا إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024.

*︎* يتعهد الطالب وولي أمره بإحضار الأوراق الناقصة خلال ثلاثة أشه

• تقوم الجامعة الخاصة أو الأهلية بتجميع الأسماء التي وردت إليها في طلبات التقدم، وإرسالها لتحديد أوضاع هذه الجامعات، والرد من المجلس الأعلى للجامعات من خلال النموذج المُرفق على أن يشمل بيان الجامعات الآتي.

البيانات التي يدخلها الطالب للجامعة

- اسم الطالب.

- الرقم القومي.

- الكلية المُلتحق بها.

- اسم الجامعة ومكانها.