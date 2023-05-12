روسيا تعلن تدمير 7 طائرات مسيرة أوكرانية

قال ألكسندر جوردييف، رئيس المركز الصحفي لـ«مجموعة فوستوك» التابعة للجيش الروسي، لوكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء، إن القوات، دمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية بينها 4 كاميكازي في اتجاه زابوريجيا.

من جانبه، أوضح قائد «قوات أحمد» الروسية الخاصة، أبتي علاء الدينوف، أن القوات الأوكرانية تقف اليوم عاجزة عن فعل أي شيء فوق الطبيعي حتى مع القدرات المتوافرة لديها اليوم، مشيرا في تصريح لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إلى أن الجيش الأوكراني أصبح أكثر نشاطا في اتجاه مدينة باخموت شرق البلاد.

بدوره، أشار دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل «موسكو» لدى منظمة الأمم المتحدة، إلى اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي من المقرر عقده في 18 مايو الجاري، حول موضوع إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية، كما أعلن عن اجتماع غير رسمي للمجلس بشأن قضية اضطهاد ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

نائب أمريكي يتهم «روس آتوم» بإشعال الأزمة الأوكرانية

وفي الولايات المتحدة، قدم النائب في «مجلس النواب»، جريجوري ميكس مشروع قرار يدعو لفرض عقوبات على مؤسسة «روس آتوم» الروسية للطاقة الذرية بسبب الوضع في محطة زابوريجيا النووية، متهما الشركة بأنها تشعل الأزمة الأوكرانية.

وفي إطار مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب»، التي تنتهي في 18 مايو الجاري، كشف مصدر مطلع أنه سيتم تمديده، لمدة 60 يوما أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وفي بيلاروسيا، وقع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، قانون التصديق على الاتفاقية مع روسيا التي تم توقيعها في مينسك بتاريخ 23 سبتمبر 2022، حول تنفيذ برنامج التعاون العسكري التقني المكون من 199 بندا حتى عام 2025، وتم نشره الجمعة على بوابة الإنترنت القانونية الوطنية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«واشنطن» تجيز بيع «شينوك» بـ 8.5 مليار دولار إلى ألمانيا

من جانبها، أجازت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، بيع مروحيات «شينوك» بقيمة 8.5 مليار دولار إلى ألمانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أخطرت الكونجرس، بأن «واشنطن» تعتزم بيع 60 مروحية شينوك مع محركات وقطع غيار مرتبطة بها، بما في ذلك أنظمة الإنذار من الصواريخ، إلى ألمانيا، مضيفة إنه ليست هناك نية لاستخدام المروحية في أوكرانيا.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن عملية البيع تهدف لتعزيز قدرة النقل العسكرية لـ«برلين» وردع التهديدات الإقليمية.

بدوره، رفض اتحاد البث الأوروبي، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلقاء خطاب عبر الفيديو في نهائي مسابقة «يوروفيجين» للأغنية الأوروبية.