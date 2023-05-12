استشهاد عروس فلسطينية يوم زفافها بنيران الاحتلال الإسرائيلي

استشهدت عروس فلسطينية، يوم زفافها جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وقال الشاب الغزاوي محمد سعيد: «زوجتي أصبحت شهيدة.. لقد أمضينا اللحظات الأخيرة قبل استشهادها في نقاش حول كيف سنقف لالتقاط صورة الزفاف».

هجوم على مسكن أحد قيادات المقاومة

وأشار التقرير الذي أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن «دانية عدس»، التي تبلغ من العمر 19 عامًا وشقيقتها إيمان 16 عامًا لقيتا مصرعهما عندما قصفت طائرات إسرائيلية مباني المدنيين، في هجوم على مسكن أحد قيادات المقاومة في قطاع غزة.

والدة الفتاتين: الاحتلال أخذ مني بناتي

والدة الفتاتين المتوفتين، قالت إنها بعد الانفجار نادت على ابنتيها لكنها لم تسمع إجابة، وتساءلت: «ما ذنبنا وما ذنب هذه العروس، الاحتلال أخذ مني بناتي، وفرحة بنتي، أخذ أعز ما أملك، أخذوا ولادي».

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط عشرات الشهداء والمصابين منذ بدء التصعيد في غزة ومعها تتواصل مآسي سكان القطاع.