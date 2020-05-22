وزارة الصحة الفلسطينية تتسلم شحنة مساعدات طبية مقدمة من مصر

تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، شحنة من المستلزمات الطبية والوقائية المقدمة من جمهورية مصر العربية، لتعزيز جهود الوزارة في مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، خلال تسلمها شحنة المساعدات في المستودعات المركزية للوزارة في رام الله، إن جمهورية مصر الشقيقة تقف دوما في المقدمة لمساعدة الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة، مؤكدةً أن مصر والأردن والسعودية وكافة الدول العربية ستبقى عمقنا الذي نعتز به.

وشكرت الكيلة، مصر ممثلةً بالرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية ووزارة الصحة وعموم الشعب المصري الشقيق على هذه المساعدات السخية، مثمنةً المتابعة الحثيثة من سفارة مصر في فلسطين، ومن جهازي المخابرات المصرية والفلسطينية، وهيئة الشؤون المدنية والإدارة العامة للمعابر والحدود، في تذليل كافة العقبات لضمان وصول المساعدات.

بدوره، أكد عصام عاشور سفير مصر لدى دولة فلسطين، أن مصر مستمرة من خلال كافة أجهزتها وبتوجيهات من القيادة السياسية لتقديم كل دعم ممكن للشعب الفلسطيني الشقيق، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار لفلسطين، وفي ضوء العلاقات المصرية الفلسطينية الوثيقة القائمة على الأخوة والثقة والاحترام المتبادل.

ونقل عاشور رسالة حب ودعم ومساندة من الشعب المصري إلى الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن "ما تقدمه مصر اليوم هو جزء من واجبنا تجاه أشقائنا في فلسطين، وتنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤازرة أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء".

وأضاف عاشور: "أن مساعدات الدول لبعضها البعض لا تأتي من باب الاحتياج، وانما هي تعبير واضح عن التعاون والعلاقة الأخوية بين مصر وفلسطين في أوقات المحن والشدائد".

وتابع عاشور قائلا: "مثل هذه الأحداث تظهر معادن الشعوب ومدى التزامها التاريخي تجاه بعضها البعض، كما أنها تعكس مدى قوة أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية بين مصر وفلسطين قيادة وشعبا".

وأعرب عاشور عن أمله بأن تكون هذه المساعدات سببا في تخفيف العبء عن كاهل العاملين بالقطاع الصحي في فلسطين، "والذين يواصلون العمل والسهر ليل نهار ليعيش الآخرون بأمان وصحة".

وأبدى السفير المصري إعجابه وتقديره الشديد بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تبعاتها.

وقال عاشور: "ما لاحظناه من احترافية عالية في التعامل مع الحالات المصابة لمنع انتشار الوباء والسيطرة عليه بشكل كبير يدعو للفخر والاعتزاز"، شاكرا "كل من كان وراء هذا الانجاز العظيم وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ووزيرة الصحة وكافة العاملين في الكادر الصحي في فلسطين".

من جانبه، توجّه سفير دولة فلسطين في مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وللحكومة والشعب المصري، لإرسالها مساعدات طبية وأدوات تعقيم لدولة فلسطين، لمواجهة جائحة كورونا.

وقال اللوح، إن هذه الخطوة من الشقيقة الكبرى مصر تأتي تأكيداً على العلاقات المتميزة والإيمان التام بوحدة المصير والأهداف الوطنية، مؤكداً أنه ليس جديداً على الأشقاء في جمهورية مصر العربية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في خلال كافة المحن والشدائد التي ألمّت بمسيرته الوطنية.

وحيا هذا الموقف لمصر، والتي تقف دائما بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، والتي اعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت التضحيات الجسام من أجلها.